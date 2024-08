Brescia, Maran: «Il ko col Cittadella ha lasciato qualche scoria»

Rolando Maran scompone la notte del suo Brescia in due segmenti: «Per circa sessanta minuti abbiamo tenuto il campo come dovevamo, ci è mancata un po’ di convinzione negli ultimi metri. Il finale, invece, non mi è piaciuto: ci siamo fatti infilare con troppa facilità».

Scorie

Prova a essere lucido, Rolly. Il quale sa, però, che nascondersi dietro un dito dopo una notte così rischia di sortire effetti quasi deleteri: «È vero, la partita di sabato con il Cittadella ha lasciato delle scorie che forse non siamo riusciti a scrollarci completamente di dosso». L’approccio molle, la difficoltà a reagire, un finale sdrucito: tutti indicatori di un aspetto mentale che stasera, in alcune componenti, si è inceppato.

Reggiana-Brescia - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Ma siamo solo all’inizio, e c’è tutto il tempo per rimettersi in rotta di crociera: «Una gara così mi induce ovviamente a fare delle riflessioni. Ma so come verranno al campo questi ragazzi, so bene come reagiranno. Per questo non sono preoccupato. Tocca a me toccare le corde giuste: ecco perché devo restare concentrato al massimo».

I grandi «peccati» della prestazione di questa sera sono l’inefficacia sottoporta e i troppi errori nella prima costruzione. Due punti che Maran tocca facendo queste considerazioni: «Ci siamo messi molte volte nelle condizioni di andare al tiro, senza arrivare al dunque. Ecco perché dico che forse ci è mancata un po’ di fiducia. Le imprecisioni in uscita non sono cosa nostra. Probabilmente, come ho detto, perché ci è rimasta un po’ negli occhi la sconfitta col Cittadella».

Ripartenza

L’unica ricetta, ora, è «resettare». Rolando pronuncia ripetutamente questo verbo: vale come messaggio all’esterno, ma forse anche ai suoi. «Fino a tre giorni fa viaggiavamo col vento in poppa, ora sembra che vada tutto male. Non è così».

L’inclemente calendario mette di fronte il Südtirol tra appena tre giorni: occasione immediata per redimersi, ma da affrontare con un attacco verosimilmente spuntato, visto il plausibilissimo forfait di Borrelli. Dopo tre subentri, potrebbe scattare l’ora di Juric: «L’ho gettato nella mischia velocemente, ha le doti fisiche per darci una mano. E può giocare da prima punta anche dall’inizio».