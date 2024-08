Reggiana-Brescia: le pagelle delle rondinelle

Il peggiore è Cistana: erroraccio sul gol che apre le marcature al Mapei. Appena tre le sufficienze

2 ' di lettura

Il saluto della squadra alla curva dopo il fischio finale - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Seconda sconfitta consecutiva in campionato per il Brescia, che cade a Reggio Emilia sotto i colpi di Maggio e Portanova. Di seguito le pagelle delle rondinelle. 6 - Luca Lezzerini La saetta di Maggio gli sguscia tra le gambe: gli manca forse una frazione di reattività, ma in quella dinamica ci si mette anche parecchia sfortuna. Un bel tuffo sull’acrobazia di Vergara, nella ripresa pizzica il bel lob di Gondo. 5.5 - Lorenzo Dickmann Nel primo segmento il Brescia imbarca acqua, lui riesce quantom