Brescia, la carica di Maran: «Questa sosta ci ha fatto bene»

È bene attendere il riscontro del campo, ma Rolando Maran non ha dubbi: questa sosta ha fatto bene al Brescia. «L’atteggiamento che la squadra ha avuto in queste due settimane mi ha dato una carica incredibile. L’abbiamo sfruttata bene, recuperando anche un paio di giocatori».

Non due elementi qualunque, ma Borrelli e Moncini: «Sono a disposizione: Gabriele si è allenato con la squadra per tutta la settimana, Gennaro solo nella parte finale, ma verranno con noi».

Si riparte, dunque, dopo il primo pit stop stagionale. Al Rigamonti (domani alle 15) arriva il Frosinone. Squadra che, sottolinea Maran, «non è ancora riuscita a dimostrare tutto il proprio valore. Al di là di questo, però, da parte nostra c’è la consapevolezza che stiamo seguendo un percorso già avviato, e abbiamo una gran voglia di scendere in campo».

Ci sarà anche Cistana, negli undici che scenderanno in campo dall’inizio? Maran non scuce un’indicazione, ma torna sull’esclusione di Bolzano per chiarire un punto: «Non aveva bisogno di essere preservato, anche se è vero che tre gare in una settimana potevano esporlo a qualche rischio. È stata una scelta che rientra nelle logiche di un normale e lungo cammino come il nostro».