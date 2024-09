Il Brescia non teme settembre: zero sconfitte negli ultimi 4 anni

L’imbattibilità dura da quando le rondinelle sono tornate in serie B. Stavolta il coefficiente di difficoltà sarà più alto: si parte col Frosinone, poi Pisa, Monza e Cremonese

2 ' di lettura

Servirà il contributo di tutti per conservare l'imbattibilità anche quest'anno - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Settembre, non ti temo. In antitesi con «Wake me up when semptember ends», pietra miliare della discografia dei Green Day, il Brescia vorrebbe non finisse mai. È un mese che porta fortuna a questi colori: dal loro ritorno in serie B, e dunque nelle ultime quattro stagioni, le rondinelle non hanno mai perso in questo specifico lasso di tempo. Il campione è sufficientemente esteso per considerarla qualcosa in più di una casualità. Brescia: Moncini, Borrelli e Cistana aghi della bilancia col Frosin