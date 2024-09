Brescia: Moncini, Borrelli e Cistana aghi della bilancia col Frosinone

Fabrizio Zanolini

Andrea è pronto a riprendersi il suo posto, Gabriele morde il freno per rientrare, Gennaro è più indietro ma tenta comunque il recupero

2 ' di lettura

Gabriele Moncini, Gennaro Borrelli e Andrea Cistana - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Uno (o due?) là davanti, l’altro dietro. Entrambi (o tre?) pronti al ritorno. Entrambi (o tre?) aghi della stessa bilancia. Perché nel calcio, non serve trovare la soluzione, ma l’equilibrio: è quello che ti porterà alla soluzione. Brescia, bagno d’affetto per Adorni e Andrenacci al “meet&greet” Appuntamento delicato Per Gabriele Moncini e Andrea Cistana, la sfida al Frosinone di sabato al Rigamonti (ore 15) rappresenta un appuntamento delicato. L’attaccante toscano è ancora al palo: una fastidi