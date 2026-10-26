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La scintilla dopo la vittoria: cosa ti ha colpito di più del Brescia?

Il successo di sabato contro il Cittadella ha permesso non solo di riaprire la corsa al vertice ma rappresenta una risposta importante sul piano del risultato e su quello del morale. Dicci la tua
L'esultanza di Silvestri dopo il gol - © www.giornaledibrescia.it
L'esultanza di Silvestri dopo il gol - © www.giornaledibrescia.it

La vittoria contro il Cittadella ha permesso all’Union Brescia di riaprire la corsa al vertice della classifica e di ritrovare entusiasmo dopo giorni di forti tensioni. Una settimana complicata, durante la quale anche la panchina di Eugenio Corini era finita in discussione, con il tecnico che ha rischiato di pagare in prima persona il momento difficile della squadra.

Sabato, a Mompiano, è però arrivata una risposta importante, tanto sul piano del risultato quanto su quello del morale. Tre punti che rilanciano le ambizioni dei biancazzurri e restituiscono fiducia all'ambiente. Ma che cosa ti ha colpito maggiormente della partita? Dicci la tua?

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