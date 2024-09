Brescia: Cistana, Bisoli e Galazzi a rischio per il Pisa

Il bollettino di giornata del Brescia è stato neutro e riportava una situazione di normalità e infermeria vuota. Un normale, in certe occasioni, tentativo di pre tattica che però non è andato a buon fine perché ieri sera Massimo Cellino, nell’occasione pubblica che è stata la presentazione dei palinsesti di Teletutto, ai tanti presenti che gli si sono avvicinati per parlare della sua squadra, ha confidato tutta la preoccupazione per un tris d’assi a rischio per il big match di sabato.

A riprova che una panchina lunga non basta e non guasta mai. A Pisa, Maran potrebbe non avere a disposizione il capitano Dimitri Bisoli, il vice Andrea Cistana e il trequartista - mattatore col Frosinone Nicolas Galazzi.

Situazione delicata da monitorare. E allo stato attuale, in attesa di accertamenti, chi preoccupa maggiormente è Cistana che ieri in allenamento - facendo tutto da solo - ha appoggiato male una caviglia. Saranno necessari accertamenti.

Lo stesso vale per Bisoli che ha accusato un problema muscolare: non si può escludere nemmeno uno stiramento nella speranza che gli esami ai quali verrà sottoposto già oggi si rivelino soltanto una precauzione e niente altro. Situazione insomma da monitorare come nel caso di Galazzi che invece è alle prese con una infiammazione sotto a un piede con l’evoluzione che andrà seguita con attenzione fino all’ultimo. Sono dunque in pre allerta Papetti e alzano il livello d’attenzione tutte le mezze ali, da Bertagnoli a Fogliata a Bjarnason, che potrebbe essere ripescato anche come trequartista, a seconda di come Maran ha in mente di affrontare la squadra di Inzaghi.