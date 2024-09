Brescia-Frosinone: le pagelle delle rondinelle

Partita straordinaria di Juric, il migliore tra i biancazzurri. Nessuna insufficienza: prestazione di livello di tutti, dai titolari ai subentrati

L'esultanza di squadra dopo il gol di Olzer - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Brescia travolgente al Rigamonti: il 4-0 al Frosinone dà continuità al successo ottenuto prima della sosta a Bolzano, e proietta momentaneamente le rondinelle in vetta alla classifica. Di seguito le pagelle. Il Brescia travolge il Frosinone: 4-0 con un super Juric 6 - Luca Lezzerini Un portiere firmerebbe in bianco per poter vivere pomeriggi senza sussulti. Il che però non significa restare inoperosi, ma restare comunque svegli e attenti: fatto. 7 - Alexander Jallow In una delle sue rare appariz