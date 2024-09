Cellino: «Il Brescia è una squadra matura, a Pisa firmo per un pari»

«Stanco di subire “estorsioni”, la vicenda del marchio è una truffa». Con la sindaca Castelletti un incrocio sereno e disteso

3 ' di lettura

Massimo Cellino (a destra) con la sindaca di Brescia Laura Castelletti - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

In forma smagliante. Disteso come nei giorni migliori. Potere di un Brescia che se sul fronte economico lo fa sentire sotto attacco, sul fronte del campo lo fa sentire sollevato e quasi in pace: «Perché ritengo che la squadra abbia avuto una grossa maturazione. Sono maturi e seri i ragazzi, è maturo e serio l’allenatore e quanto a me mi sento tornato come ero ai tempi del Cagliari. Certo è facile parlare dopo la vittoria con il Frosinone, ma il campionato è lungo e ci saranno anche sconfitte – d