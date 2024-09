Al Museo Diocesano il lancio della nuova stagione di Teletutto

È stata una festa a tutti gli effetti la presentazione dei palinsesti della nuova stagione di Teletutto, tra i chiostri del Museo Diocesano in città, alla presenza, come ormai da tradizione, di amici, sostenitori e istituzioni. Musica e spettacolo hanno animato la serata: prima la voce di Olivia Thissen sulle note dei memorabili successi di Raffaella Carrà, accompagnata dai balli dei ragazzi di Energy Dance Studio, poi, dopo gli interventi istituzionali, il Paola Milzani Quintet, il dj set di Fulvio Marini e l’animazione di Brio, senza dimenticare la diretta di Radio Bresciasette che ha accompagnato l’evento, come farà con tanti altri nel corso del 2024 e del 2025.

«Ringraziamo questa sera i tanti amici che ci accompagnano nella nostra stagione e che ci sostengono – ha detto Giovanni Nulli, presidente di Teletutto –. Una presenza numerosa, che interpreto come segno di apprezzamento verso il lavoro delle numerose figure professionali che ci portano ad affermare la nostra leadership a livello territoriale».

Amici, ospiti e sostenitori al Diocesano per Teletutto - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

A fare eco a Nulli sono seguite poi le parole di Pierpaolo Camadini, presidente di Editoriale Bresciana: «Il percorso del nostro gruppo editoriale ha un passato lungo ma che denota una giovinezza di tutti i mezzi, in continuo e costante rinnovamento. Il tema sul quale sentire forte il nostro impegno, la nostra missione, è raccontare: raccontiamo il territorio, le associazioni, le aziende, e cerchiamo di farlo nel modo più incisivo possibile. Nel 2025 festeggeremo gli 80 anni del Giornale di Brescia: un traguardo che consideriamo parte della nostra storia, della nostra città, e della nostra volontà di parteciparne al futuro, perseguendo non solo un nostro fine, ma quello di tutta la comunità».

Le novità

Si alza così il sipario sulla stagione di Teletutto. Le novità più importanti sono legate all’informazione, che da un lato cambia volto e dall’altra duplica l’offerta: «Prime ore, tg orari, l'informazione della sera che raddoppia con il Tg Preview – ha illustrato Nunzia Vallini, direttore di Teletutto e del Giornale di Brescia –. Tutto questo per aumentare lo spazio per l'approfondimento delle notizie quotidiane e non solo, con attenzione al territorio e alla nostra gente, particolarità che da sempre contraddistingue l'operato di Teletutto e del nostro gruppo editoriale».

Il palinsesto

Un palinsesto dunque tra novità e conferme, partendo dalla prima serata: lunedì «Parole di Calcio» con Fabrizio Valli ed Erica Bariselli – senza dimenticare le dirette di «Tutti in campo» con Angela Scaramuzza quando gioca il Brescia –; martedì il prime time è dedicato all’attualità con Renato Andreolassi con il suo «Punti di Vista»; mercoledì spazio alla medicina con Daniela Affinita con «Obiettivo Salute»; giovedì ancora sport, prima con la storica trasmissione trentennale «Ciclismo Oggi» con Silvano Rodella e poi «Basket Time» con Jacopo Bianchi; venerdì i principali fatti di cronaca approfonditi da Andrea Cittadini in «Messi a Fuoco».

È quindi il sabato che prenderà a breve il via un nuovo progetto in sinergia con l’assessorato all’Istruzione, scuola e lavoro di Regione Lombardia che parlerà di giovani e mondo del lavoro, visto con gli occhi di studenti, istituzioni e aziende. E non mancheranno nemmeno gli appuntamenti legati alla cultura, dalle registrazioni degli eventi in Sala Libretti fino ai grandi concerti e alle commedie dialettali in una rinnovata collaborazione con la rassegna «Us da le As».

Performance alla serata di Teletutto al Diocesano - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

La domenica, infine, è il giorno di «In Piazza con noi» con Clara Camplani e Marco Recalcati, con la diretta dalle 11 e la replica alle 20.30 per l’amata trasmissione che fa conoscere i paesi della provincia, le varie iniziative e tantissime realtà benefiche.

Ma le produzioni di Teletutto hanno anche due appuntamenti quotidiani, non solo serali: il «Magazine» condotto da Maddalena Damini passa a mezzogiorno dal lunedì al venerdì, e sempre negli stessi giorni, ma dalle 18, l’appuntamento è con Teletutto Racconta, con la conferma al timone di Andrea Lombardi e Daniela Affinita.

Non mancheranno poi le nuove puntate di «Telemuoviamoci», in collaborazione con l’Università degli studi di Brescia, e soprattutto le grandi dirette degli eventi più significativi del territorio, senza dimenticare gli appuntamenti del gruppo Editoriale Bresciana: tra questi, l’Oscar dei Bilanci, che giunge quest’anno alla decima edizione.