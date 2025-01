Brescia, Cellino ha deciso: esonero per Bisoli e torna Maran

Non c’è nemmeno stato bisogno della notte ulteriore di riflessione. Il Brescia-Massimo Cellino-ha deciso: esonero per Pierpaolo Bisoli, richiamato Rolando Maran che domani sarà alla guida della ripresa degli allenamenti. Manca ancora l’ufficialità, ma la decisione è stata presa.

L’addio di Maran a dicembre

Maran era stato esonerato l’8 dicembre 2024, per uno strano caso del destino proprio dopo una sconfitta contro il Catanzaro, nella sfida d’andata, esattamente come successo domenica al collega Bisoli. Anche in quell’occasione era stato Bonini, con un gol nel recupero, a condannare le rondinelle.

Leggi anche Brescia-Catanzaro: le pagelle delle rondinelle

Per il tecnico trentino si tratta di un nuovo ritorno, a 50 giorni dall'addio: a novembre del 2023 era subentrato all’uscente Daniele Gastaldello, dopo aver guidato il Brescia nella stagione 2005-2006.