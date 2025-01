Serie B, il Brescia ospita il Catanzaro al Rigamonti: la diretta

Quasi quattro mesi. Tanto è passato dall’ultima vittoria in casa del Brescia: era il 30 settembre, e i biancazzurri regalarono una delle migliori prestazioni (almeno per un tempo) degli ultimi anni. Diverso l’allenatore (c’era Maran) e diversa la classifica, che oggi impone un balzo in avanti per mettersi al riparo dalla zona play out.

Il Brescia ha attualmente tre punti di margine sul sedicesimo posto (ieri pareggio della Sampdoria a Mantova) e può provare ad assottigliare il gap dai play off. Alla vigilia, però, Pierpaolo Bisoli è stato chiaro: «In questo momento mi interessa di più allontanarmi dalle ultime posizioni: vorrei che questi ragazzi giocassero con maggiore tranquillità».

L’avversario di oggi (ore 15) al Rigamonti è il Catanzaro, che all’andata fu giustiziere di Maran: la sconfitta rocambolesca del Ceravolo costò la panchina a Rolando. Il centravanti sarà Borrelli, che torna titolare dopo la squalifica: insieme a lui Nuamah e Olzer. Verreth salta un altro giro per infortunio, nuova chance per Bertagnoli e Besaggio con capitan Bisoli. E dietro, senza Cistana, giocano sia Papetti sia Calvani. Dopo aver disertato le ultime due al Rigamonti, a Mompiano torna anche il presidente Massimo Cellino.

In questa pagina, oltre al live testuale, sarà disponibile la diretta di «Tutti in campo», in onda anche su Teletutto. La radiocronaca su Radio Bresciasette è invece affidata a Michele Iacobello.