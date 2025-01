Brescia-Catanzaro: le pagelle delle rondinelle

Primo gol in serie B per Patrick Nuamah: è lui il migliore in campo. Pomeriggio nero per Lezzerini, che commette una papera sul primo gol calabrese

La delusione di Nuamah dopo il fischio finale - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Al Rigamonti arriva la prima sconfitta dell’era Bisoli: il Brescia passa in vantaggio, si fa rimontare dal Catanzaro, trova il pari con Bianchi e poi incassa il gol della beffa in pieno recupero, come all’andata. Di seguito le pagelle delle rondinelle. 5 – Luca Lezzerini Come la carrozza che si trasforma in zucca. E se nelle ultime gare era stato sempre ampiamente decisivo in positivo, ieri s’è impaperato trascinando con sé in porta la palla su colpo di testa non irresistibile di Iemmello. Poco