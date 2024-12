Brescia: Castagnini al lavoro sui nomi per il dopo Maran

Sarà una giornata molto intensa in casa Brescia. Una giornata dedicata alla scelta del nuovo allenatore dopo la decisione di procedere con l’esonero di Rolando Maran.

Il diesse Castagnini è rientrato con la squadra e con Maran stesso, dalla fatale trasferta di Catanzaro solo nella tarda serata di domenica e dopo aver trascorso la notte al telefono con Massimo Cellino, oggi si incaricherà di contattare una rosa di due-tre papabili.

I candidati

In ballo ci sono le candidature di Roberto Breda, Pierpaolo Bisoli (anche se viene valutata una questione di opportunità dato che suo figlio è il capitano del Brescia e per questo Cellino è perplesso), Roberto Venturato (pista a ora meno calda). Ma non si escludono nomi a sorpresa, come quello di Alberto Aquilani. Più difficili per diversi motivi le piste Andreazzoli o Semplici.