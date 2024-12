Serie B, il Brescia sfida in trasferta il Catanzaro: la diretta

Il Brescia torna in un luogo che evoca ricordi agrodolci: Catanzaro fu il teatro di una delle rimonte più incredibili dell’era Maran, ma anche dell’amara eliminazione dai play off in primavera. Oggi lo scenario è differente: l’obiettivo è risvegliarsi dal torpore dell’ultimo periodo, ritrovare una vittoria che manca da più di un mese, per tornare a essere «la squadra che tutti conoscono».

Sono parole di Maran, pronunciate ieri in conferenza. Il tecnico ci crede, dopo il Bari aveva giurato di aver «rivisto le facce giuste», e alla vigilia ha rimarcato il concetto confidando di aver visto un gruppo in salute nell’ultima settimana di lavoro. Le notizie dall’infermeria per una volta sono confortanti: tornano titolari due pezzi da novanta come Bisoli e Verreth. L’unico assente è Fogliata. La crisi è alle spalle, finalmente.

Rolando sceglie per l’occasione il doppio trequartista: Bjarnason affiancherà Galazzi a supporto di Borrelli, vanno in panchina sia Moncini sia Juric. In difesa Corrado vince il ballottaggio con Jallow: sarà lui a chiudere la linea insieme ad Adorni, Cistana e Dickmann.

Su questa pagina, oltre al live testuale, sarà disponibile la diretta streaming di «Tutti in campo», in onda anche su Teletutto. La radiocronaca su Radio Bresciasette è invece affidata a Michele Iacobello.