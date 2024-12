Brescia, è addio con Maran: ecco chi può sostituirlo

Erica Bariselli, Luca Chiarini

Il tecnico attende solo la comunicazione ufficiale del club. Da Breda a Bisoli senior, tutte le candidature

2 ' di lettura

Maran ieri a Catanzaro, in quella che è stata la sua ultima panchina in biancazzurro - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Il Brescia soccombe a Catanzaro, trafitto dalla lama acuminata della rimonta all’ultimo secondo. Per Maran è il colpo di grazia: la sua seconda avventura in biancazzurro è al capolinea. La decisione è maturata nell’immediato finale al Ceravolo. Cellino non ha nemmeno atteso che Castagnini uscisse dal campo: al telefono il presidente ha comunicato al dirigente che la misura era colma. Segno che le riflessioni erano in atto già prima della partita di ieri. Rolando non aveva ancora ricevuto comunic