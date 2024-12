Brescia: rotta su Pierpaolo Bisoli, ora prima scelta

È Pierpaolo Bisoli il prescelto per la panchina del Brescia. Nonostante le perplessità per le questioni di opportunità legate alla presenza di Dimitri in squadra, Cellino si è convinto a virare con decisione sul profilo di colui che è stato un suo pretoriano da giocatore.

«Serve un tecnico di temperamento e sangue» trapelava domenica sera dal quartier generale del Brescia. E per questo dopo un iniziale forte pensiero su Breda, che Castagnini aveva già avuto a Salerno, le attenzioni si sono concentrate su Bisoli.