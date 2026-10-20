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Brescia, cancellato l'appuntamento per la presentazione del bilancio

Sarà una lunga settimana, questa è l'unica certezza, in casa Union Brescia dopo la pesantissima sconfitta contro la Giana Erminio
Erica Bariselli

Erica Bariselli

Giornalista

Il presidente dell'Union Brescia Giuseppe Pasini - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it
Il presidente dell'Union Brescia Giuseppe Pasini - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Sarà una lunga settimana, questa è l'unica certezza, in casa Union Brescia dopo la pesantissima sconfitta contro la Giana Erminio e andando verso la sfida interna al Cittadella che a questo punto vale già come «un dentro o fuori» nell'ottica della possibilità di una riapertura della lotta per un vertice che vede ora i biancazzurri a -8 dai veneti e addirittura terzi.

La linea è quella di rimanere il più possibile raccolti: già questa mattina presto è stato comunicato l'annullamento della conferenza di presentazione del bilancio del club che era programmata per domani. Appuntamento che verrà riprogrammato.
C'è anche da fare i conti con una situazione delicata a livello ambientale: chi era a Gorgonzola lunedì ha verbalmente contestato allenatore e squadra in modo vigoroso. Quanto alla posizione di Corini la volontà è quella di andare avanti con lui nella convinzione che il gruppo sia con lui, ma è chiaro che la panchina ora scotta e che col Cittadella si vada delineando un'ultima spiaggia.

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