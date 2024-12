Catanzaro-Brescia: le pagelle delle rondinelle

Si salvano in pochissimi: il migliore è Bjarnason, che aveva firmato il vantaggio. Lezzerini colpevole sul primo gol, i cambi non incidono

3 ' di lettura

La delusione dei biancazzurri dopo il fischio finale - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Crisi sempre più nera per il Brescia, che cade a Catanzaro: decide il gol di Bonini al 98’. Sconfitta fatale per Rolando Maran, che attende solo la comunicazione ufficiale dell’esonero. Di seguito le pagelle delle rondinelle. 5 – Luca Lezzerini Manona santa. È quella che ci mette dopo 5’ per deviare provvidenzialmente sulla traversa un siluro di Compagnon che tuttavia era in fuorigioco. Una prodezza a ogni modo cancellata del tutto dall’uscitaccia, completamente a vuoto, sul cross di D’Alessandr