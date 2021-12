Brescia: battere il Cittadella per tenere il Pisa nel mirino

Tenere il passo del Pisa capolista, che è salito a quota 38 punti grazie successo per

2-0 a Cosenza. Questo l'obiettivo del Brescia che questa domenica al Rigamonti affronta il Cittadella alle 14. Sfida non facile, primo perché i veneti rappresentano un tabù per le rondinelle, secondo perché la vittoria a Mompiano non arriva dallo scorso 6 novembre contro il Pordenone.

Inzaghi ha convocato 23 giocatori: mancano Jagiello, Laboiko e Bajic, che ha chiesto e ottenuto dalla società il permesso di raggiungere la moglie, la quale dovrebbe partorire a ore. Assente anche lo squalificato Van de Looi, mentre tornano in gruppo Ndoj e Andreoli.

Per quanto riguarda la formazione, il tecnico potrebbe schierarecon Cavion mezz'ala al pari del punto fermo Bertagnoli. Davanti, toccherà ancora a

La sfida col Cittadella potrà come sempre essere seguita su tutti i mezzi dell'Editoriale Bresciana: cronaca testuale su questo sito a partire dalle 14, con le dichiarazioni dei protagonisti nel dopo partita. Radiocronaca diretta sulle frequenze di radio Bresciasette, tutte le emozioni del Rigamonti in diretta su Teletutto dalle 13.30 con Tutti in campo.

Sulla serie B intanto torna ad aleggiare lo spettro Covid (anche il Brescia ha fatto i conti in settimana con un positivo nel gruppo squadra, con gli ultimi tamponi effettuati che hanno invece fatto tirare un sospiro di sollievo al resto del gruppo). Benevento-Monza è stata infatti rinviata a data da destinarsi per cinque positività nel gruppo squadra brianzolo: l'Ats è quindi intervenuta vietando la trasferta.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it