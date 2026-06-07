Il Brescia resta in C, Castelletti: «Abbiamo fatto molto. Ci rialzeremo»

«Questa sera c’è amarezza. Perché quando si arriva a un passo da un traguardo così importante è inevitabile che prevalga la delusione». Sono le parole della sindaca Laura Castelletti, dopo la sconfitta dell’Union Brescia ad Ascoli nella finale play off di serie C.
«Questo risultato non cancella il valore di una stagione che ha saputo emozionare e riportare entusiasmo attorno al calcio bresciano. Ringrazio la società, lo staff, i giocatori e tutti i tifosi che hanno accompagnato questa avventura con passione e affetto. In queste settimane abbiamo visto una città tornare a stringersi attorno alla propria squadra, condividendo un sogno e sostenendola fino all’ultimo minuto».
La sindaca va oltre il risultato. «Lo sport insegna che non sempre il risultato premia gli sforzi compiuti, ma il valore del percorso resta intatto – sottolinea –. E quello dell’Union Brescia è stato un percorso che merita rispetto e riconoscenza. Non va dimenticato che solo un anno fa il futuro stesso del calcio bresciano appariva incerto, mentre oggi ci siamo giocati la promozione in Serie B fino all’ultimo. Questo non attenua la delusione di stasera, dà però la misura di quanto è stato costruito in così poco tempo».
Infine un augurio per le sfide che verranno: «Le vittorie si celebrano, ma sono la capacità di rialzarsi e di guardare avanti a definire davvero una comunità sportiva. Brescia ha già dimostrato di saperlo fare e lo farà anche questa volta».