Il Brescia resta in C, Castelletti: «Abbiamo fatto molto. Ci rialzeremo»

«Questa sera c’è amarezza. Perché quando si arriva a un passo da un traguardo così importante è inevitabile che prevalga la delusione». Sono le parole della sindaca Laura Castelletti, dopo la sconfitta dell’Union Brescia ad Ascoli nella finale play off di serie C.

«Questo risultato non cancella il valore di una stagione che ha saputo emozionare e riportare entusiasmo attorno al calcio bresciano. Ringrazio la società, lo staff, i giocatori e tutti i tifosi che hanno accompagnato questa avventura con passione e affetto. In queste settimane abbiamo visto una città tornare a stringersi attorno alla propria squadra, condividendo un sogno e sostenendola fino all’ultimo minuto».