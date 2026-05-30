Brescia-Ascoli, dalle 11 di domenica vendita libera dei biglietti

Domenica 31 maggio alle 11 inizierà la vendita libera dei biglietti per la finale d’andata dei play off di sewrie C Union-Brescia-Ascoli, in programma martedì 2 giugno alle 21.15 al Rigamonti.
I biglietti saranno disponibili in sette settori del Rigamonti. I prezzi saranno gli stessi della prelazione:
Curva Nord: 10 euro – ridotto 7 euro
Gradinata alta: 14 euro – ridotto 9 euro
Gradinata bassa: 16 euro – ridotto 10 euro
Tribuna laterale D: 25 euro – ridotto 13 euro
Tribuna laterale C: 35 euro – ridotto 17 euro
Tribuna laterale AB: 40 euro – ridotto 20 euro
Tribuna centrale: 50 euro – ridotto 25 euro.
Sono previsti prezzi ridotti per donne, over 65, under 20 e under 14. Gli under 14 potranno acquistare il biglietto esclusivamente alla biglietteria dello stadio Rigamonti, accompagnati da un adulto. È previsto l’ingresso omaggio per gli invalidi al 100%, compreso l’accompagnatore.
Dove acquistare
I tagliandi saranno disponibili su Vivaticket.com, negli oltre trenta punti vendita Vivaticket autorizzati in provincia di Brescia e alla biglietteria dello stadio Mario Rigamonti, in via Novagani 8. Gli sportelli saranno aperti domenica 31 dalle 11 alle 19, lunedì 1 dalle 14 alle 19 e martedì 2 dalle 11 fino alla fine del primo tempo.
Divieto
È inoltre stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi per tutti i settori dello stadio ai residenti nelle regioni Marche e Abruzzo e ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società Ascoli Calcio ovunque residenti, oltre all’incedibilità dei tagliandi.