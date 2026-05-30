Brescia-Ascoli, dalle 11 di domenica vendita libera dei biglietti

I biglietti saranno disponibili in sette settori del Rigamonti . I prezzi saranno gli stessi della prelazione:

Curva Nord: 10 euro – ridotto 7 euro

Gradinata alta: 14 euro – ridotto 9 euro

Gradinata bassa: 16 euro – ridotto 10 euro

Tribuna laterale D: 25 euro – ridotto 13 euro

Tribuna laterale C: 35 euro – ridotto 17 euro

Tribuna laterale AB: 40 euro – ridotto 20 euro

Tribuna centrale: 50 euro – ridotto 25 euro.

Sono previsti prezzi ridotti per donne, over 65, under 20 e under 14. Gli under 14 potranno acquistare il biglietto esclusivamente alla biglietteria dello stadio Rigamonti, accompagnati da un adulto. È previsto l’ingresso omaggio per gli invalidi al 100%, compreso l’accompagnatore.

Dove acquistare

I tagliandi saranno disponibili su Vivaticket.com, negli oltre trenta punti vendita Vivaticket autorizzati in provincia di Brescia e alla biglietteria dello stadio Mario Rigamonti, in via Novagani 8. Gli sportelli saranno aperti domenica 31 dalle 11 alle 19, lunedì 1 dalle 14 alle 19 e martedì 2 dalle 11 fino alla fine del primo tempo.

Divieto

È inoltre stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi per tutti i settori dello stadio ai residenti nelle regioni Marche e Abruzzo e ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società Ascoli Calcio ovunque residenti, oltre all’incedibilità dei tagliandi.