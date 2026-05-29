Brescia-Ascoli, biglietti in prelazione dalle 14 di venerdì 29

Il diritto di prelazione è riservato esclusivamente agli abbonati dell’Union Brescia per la stagione 2025/’26 e potrà essere esercitato sia online, attraverso il sito Vivaticket , sia alla biglietteria dello stadio. In questa fase non sarà possibile cambiare posto. La prelazione online resterà aperta fino alla mezzanotte di sabato 30 maggio.

Per acquistare il tagliando su Vivaticket, gli abbonati dovranno inserire il codice prelazione indicato sul retro della tessera, alla riga «Prel». Al codice andranno aggiunti davanti tanti zeri quanti necessari per arrivare a un totale di 12 cifre.

I biglietti saranno disponibili in sette settori del Rigamonti. I prezzi della prelazione saranno gli stessi della vendita libera:

Curva Nord : 10 euro – ridotto 7 euro

: 10 euro – ridotto 7 euro Gradinata alta : 14 euro – ridotto 9 euro

: 14 euro – ridotto 9 euro Gradinata bassa : 16 euro – ridotto 10 euro

: 16 euro – ridotto 10 euro Tribuna laterale D : 25 euro – ridotto 13 euro

: 25 euro – ridotto 13 euro Tribuna laterale C : 35 euro – ridotto 17 euro

: 35 euro – ridotto 17 euro Tribuna laterale AB : 40 euro – ridotto 20 euro

: 40 euro – ridotto 20 euro Tribuna centrale: 50 euro – ridotto 25 euro

Sono previsti prezzi ridotti per donne, over 65, under 20 e under 14. Gli under 14 potranno acquistare il biglietto esclusivamente alla biglietteria dello stadio Rigamonti, accompagnati da un adulto. È previsto l’ingresso omaggio per gli invalidi al 100%, compreso l’accompagnatore.

Dove acquistare

I tagliandi saranno disponibili su Vivaticket.com, negli oltre trenta punti vendita Vivaticket autorizzati in provincia di Brescia e alla biglietteria dello stadio Mario Rigamonti, in via Novagani 8. Gli sportelli saranno aperti venerdì 29 maggio dalle 14 alle 19 e sabato 30 maggio dalle 11 alle 19, in entrambi i casi solo per la prelazione degli abbonati.

L’apertura della vendita libera sarà comunicata nelle prossime ore, dopo il via libera definitivo del Gruppo operativo sicurezza.