Brescia e i tifosi, una scintilla che merita di diventare fuoco

Al Rigamonti un clima conciliante ha fatto da benzina per la vittoria stellare contro il Palermo

4 ' di lettura

La curva Nord durante Brescia-Palermo - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

E tu c’eri? Perché la serata di Brescia-Palermo si è rivelata una di quelle situazioni da tappeto rosso che chi si è ritrovato a calpestarlo – una buona metà lo ha fatto per fede allo stato puro, l’altra metà magari per noia, per caso, per pura curiosità o per passaparola – ha raccontato l’esperienza per filo e per segno. E continuerà a farlo anche nei prossimi giorni, in una settimana che porterà ancora in direzione Rigamonti, per aspettare il Cittadella. Ma ci sarà tempo di scandire la vigilia