Brescia-Palermo, Maran: «Nel secondo tempo abbiamo trovato la giusta pazzia»

Il Brescia esordisce con una vittoria importante contro il Palermo: un successo che apre nel migliore dei modi la nuova stagione. A fine partita il tecnico Rolando Maran contiene la felicità ma non si dimentica di elogiare il gruppo.

«Questa è una squadra fantastica e oggi avrei voluto premiare tutti –commenta –. Sono davvero orgoglioso di poter allenare questi ragazzi». Maran analizza poi la gara: «Nel primo tempo ci hanno dato parecchio fastidio e noi eravamo un po’ timidi, ma abbiamo comunque tenuto il campo. Nella seconda parte abbiamo tolto un po’ di timore: nell’intervallo ho chiesto ai ragazzi di giocare come fanno in allenamento. Siamo andati in campo e abbiamo messo personalità, ma anche la voglia di essere un po’ pazzi: a volte si deve essere folli».

A decidere la sfida un gol di Davide Adorni, in veste da bomber di razza. «Non so cosa ci facesse lì – dice ridendo Maran –. Stavamo mettendo tantisismi cross e per questo non ho tolto Borrelli. Il gol è arrivato da un difensore ma va bene comunque».

Le parole di Davide Adorni

Proprio Davide Adorni commenta il gol che vale i primi tre punti della stagione. «Non so perché mi sono trovato lì. Sembrava una rete simile a quella dell’anno scorso contro la Sampdoria».

Il commento sulla sfida del difensore è poi molto lucido. «Era una partita difficile – evidenzia –. Loro hanno giocatori di grande qualità. Noi lavoriamo molto sulla fase difensiva, come squadra, e quindi tutto viene più semplice. abbiamo fatto un’ottima gara, ma era la prima e la stagione è ancora lunga. Dobbiamo continuare a lavorare».

L'autore del gol della vittoria Davide Adorni - © www.giornaledibrescia.it

A rendere questa squadra così tenace c’è anche il lavoro di Maran. «Non ci abbattiamo mai – continua il difensore –: prima miglioriamo come uomini poi come calciatori. Non dobbiamo dimenticarci che siamo diventati uomini migliori».

Il presidente Adriano Balata

«Ringrazio il Brescia calcio per questa serata di festa - commenta in presidente della Lega B Balata -. Il Brescia nel secondo tempo è stato più propositivo, ma comunque abbiamo assistito a una bella gara».

Il presidente si è poi espresso sui diritti tv. «La Lega ha sottoscritto oggi un accordo con Amazon Prime tv - spiega -. Nei prossimi giorni renderemo tutto più esplicito. C'è una parte tecnica che non dipende da noi, ma siamo fiduciosi per iniziare il prima possibile. Di fatto nasce il canale della Lega».