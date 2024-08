Prima di campionato, al Rigamonti c’è Brescia-Palermo

Alle 20.30 si alza il sipario sul campionato di serie B e tocca proprio al Brescia, nel big match contro il Palermo, inaugurare la scena.

Serata di gala, preceduta dagli omaggi alle medaglie d’oro di Parigi Anna Danesi e Giovanni De Gennaro, con subito l’occasione per le rondinelle di dimostrare che coltivare ambizioni per una una stagione di vertice, è legittimo.

Buona la cornice di pubblico in un Rigamonti nel quale sono attesi circa 8mila spettatori. Su questo sito la diretta testuale del match raccontato in esclusiva sulle frequenze di Radio Bresciasette. Aggiornamenti all’interno di Tutti in campo in onda su Teletutto dove seguirà anche un ampio dopo partita.