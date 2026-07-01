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Balotelli incontra a New York il sindaco della Grande Mela Mamdani

Il primo cittadino aveva citato in un suo discorso a inizio giugno l’attaccante bresciano. Con lui scambio di maglia, partitella e altra citazione: «Why always me?»
Mario Balotelli e Zohran Mamdani - Foto Instagram Mario Balotelli
Mario Balotelli e Zohran Mamdani - Foto Instagram Mario Balotelli

Dopo la citazione l’incontro. Mario Balotelli ha incontrato a New York Zohram Mamdani, il sindaco della Grande Mela che a inizio giugno aveva citato in un suo discorso l’attaccante bresciano ora in forza alla squadra emiratina Al-Ittifaq: «Quando segno un gol, non festeggio, sto facendo solo il mio lavoro. Quando il postino consegna le lettere, festeggia?».

Uno scambio di maglia, una partitella, testimoniata dallo stesso Mamdani sul suo profilo Instagram, e un’altra citazione, quella della sua celebre maglietta sfoggiata ai tempi del Manchester City: «Why always me?»: «Stavo per mettere sotto la maglietta» ha scherzato Mamdani.

Ma il viaggio nella Grande Mela ha portato Balotelli anche a tu per tu coi New York Mets. Al Citi Field ha infatti effettuato il tradizionale «first pitch», il lancio inaugurale che precede ogni partita del campionato di baseball americano.

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