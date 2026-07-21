«Non gioca? Gli manca carattere»: la rivincita di Rizzo Pinna, 7 anni dopo

A pronunciare quella frase fu Rosario Pergolizzi, suo allenatore ai tempi del Palermo: in Sicilia giocò pochissimo, poi restò fermo quasi un anno. Oggi è un top per la C: dribbling, punizioni e assist. Conosciamo meglio il nuovo acquisto del Brescia