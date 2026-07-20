Il Brescia piazza il colpo: dal Cosenza arriva Rizzo Pinna

La notizia era nell’aria e si è materializzata ufficialmente: Andrea Rizzo Pinna è un giocatore dell’Union Brescia del quale fu letteralmente giustiziere ai play off con la maglia dell’Ascoli. Dove era in prestito dal Cosenza. Il diesse Ferretti ha piazzato il colpo sulla base di circa 350.000 euro, mentre il giocatore ha firmato un contratto triennale.
Rizzo Pinna dovrebbe raggiungere i compagni in ritiro già nella giornata di martedì.
L’arrivo dell’elemento destinato a sparigliare le carte in attacco mitiga un po’ la frustrazione per l’infortunio di Gori.