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Il Brescia piazza il colpo: dal Cosenza arriva Rizzo Pinna

Triennale per il giocatore che fu giustiziere ai play off con l’Ascoli: affare da circa 350mila euro
Erica Bariselli

Erica Bariselli

Giornalista

Rizzo Pinna è un nuovo giocatore dell'Union Brescia
Rizzo Pinna è un nuovo giocatore dell'Union Brescia

La notizia era nell’aria e si è materializzata ufficialmente: Andrea Rizzo Pinna è un giocatore dell’Union Brescia del quale fu letteralmente giustiziere ai play off con la maglia dell’Ascoli. Dove era in prestito dal Cosenza. Il diesse Ferretti ha piazzato il colpo sulla base di circa 350.000 euro, mentre il giocatore ha firmato un contratto triennale.

Rizzo Pinna dovrebbe raggiungere i compagni in ritiro già nella giornata di martedì.

L’arrivo dell’elemento destinato a sparigliare le carte in attacco mitiga un po’ la frustrazione per l’infortunio di Gori

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Union BresciaSerie CAndrea Rizzo Pinna
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