Pirlo rompe il silenzio: «L’amore per l’Italia non dipende da un incarico»

Dopo giorni di polemiche sulla possibile nomina a ct, il bresciano chiarisce la natura esclusivamente commerciale e sportiva della collaborazione contestata, respinge ogni lettura politica e ringrazia Maldini e Leonardo per la fiducia

27 luglio 2026 1 ' di lettura

Andrea Pirlo Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Andrea PirloNazionale italiana di calcio Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...