Pirlo rompe il silenzio: «L’amore per l’Italia non dipende da un incarico»

Andrea Pirlo interviene pubblicamente dopo le polemiche nate attorno alla possibilità di diventare commissario tecnico della Nazionale italiana. L’ex centrocampista azzurro ha affidato a Instagram una lunga dichiarazione, spiegando di aver scelto inizialmente il silenzio «per rispetto delle istituzioni, della Federazione e di tutte le persone coinvolte».
Pirlo ha voluto chiarire soprattutto la natura della collaborazione professionale finita al centro del dibattito. Si tratterebbe, ha sottolineato, di un rapporto nato durante la sua esperienza lavorativa negli Emirati Arabi Uniti e «esclusivamente di natura commerciale e sportiva».
L’ex campione del mondo ha respinto con decisione ogni interpretazione politica della vicenda. «Attribuire a tale collaborazione un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e che non mi appartengono», ha scritto, ricordando di aver sempre lavorato nel rispetto delle leggi e dei contratti sottoscritti nei diversi Paesi.
Nel suo post Pirlo ha poi ringraziato Paolo Maldini e Leonardo per la fiducia e la stima ricevute, riconoscendone «competenza, serietà e amore per il calcio italiano». Resta però l’amarezza per il modo in cui una valutazione di carattere sportivo si è trasformata in un confronto pubblico sulla sua persona.
La chiusura è affidata a una dichiarazione di appartenenza: «L’amore per l’Italia non dipende da un incarico. Fa parte della mia storia, della mia identità e continuerà ad accompagnarmi, sempre».