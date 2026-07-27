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Pirlo non sarà il ct della Nazionale: decisione comunicata al tecnico

Malagò non avalla la scelta per ragioni politiche, il tecnico lo conferma sui social: «L’ho appreso ieri sera». Ora non si escludono le dimissioni di Maldini e Leonardo
Erica Bariselli

Erica Bariselli

Giornalista

Andrea Pirlo quando era allenatore della Juventus - Foto Ansa/Elisabetta Baracchi © www.giornaledibrescia.it
Andrea Pirlo quando era allenatore della Juventus - Foto Ansa/Elisabetta Baracchi © www.giornaledibrescia.it

Andrea Pirlo non sarà il ct della Nazionale italiana. Il presidente della Figc Giovanni Malagò non si sente di avallare la scelta di Maldini e Leonardo «per ragioni politiche».

La decisione è già stata comunicata al tecnico bresciano, come da lui stesso confermato nelle storie di Instagram: «Ho appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale italiana».

Ora sta allo stesso presidente federale capire come uscire dal guado e non sono tra l’altro da escludere le dimissioni proprio di Maldini e Leonardo, totalmente sconfessati nel loro operato.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Andrea PirloNazionale italiana di calcio
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