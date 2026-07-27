Pirlo non sarà il ct della Nazionale: decisione comunicata al tecnico

Andrea Pirlo non sarà il ct della Nazionale italiana. Il presidente della Figc Giovanni Malagò non si sente di avallare la scelta di Maldini e Leonardo «per ragioni politiche».
La decisione è già stata comunicata al tecnico bresciano, come da lui stesso confermato nelle storie di Instagram: «Ho appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale italiana».
Ora sta allo stesso presidente federale capire come uscire dal guado e non sono tra l’altro da escludere le dimissioni proprio di Maldini e Leonardo, totalmente sconfessati nel loro operato.