Amichevoli molto positive per Lumezzane e Ospitaletto

Un pareggio di prestigio e una vittoria roboante. Amichevoli positive per Lumezzane e Ospitaletto: i rossoblù impattano a reti bianche con la Cremonese di serie B, gli orange rifilano una cinquina al Legnago che milita nell’Interregionale.
Lumezzane compatto
Non sfigura il Lumezzane al cospetto della Cremonese, anzi. Termina a reti bianche il quarto test estivo dei valgobbini che, contro una formazione di categoria superiore, mettono in mostra il solito campionario già visto nei tre test precedenti, mostrando anche notevoli passi in avanti dal punto di vista della condizione atletica.
Il modulo 4-4-2 viene confermato da Sammarco che, davanti ad Andrenacci - all’esordio -, propone Ndiaye e Mancini sulle corsie, con Deratti e Nwachukwu al centro. In mediana spazio a Ghillani e Rocca sugli esterni con Rolando e Menegazzo a comporre la cerniera centrale, mentre davanti è tandem pesante con Anatriello al fianco di Ebone.
Poche emozioni nel primo tempo, ma comunque buoni livelli di intensità e impronta tattica rossoblù che si fa sempre più marcata. Il riferimento è sempre Ebone, che dialoga bene con la squadra, liberando più volte al tiro un attivo Anatriello e premiando spesso i tagli verso il centro di Ghillani - sua l’occasione più pericolosa del primo tempo, sventata da Agazzi - e di Rocca. Più lenta e compassata invece la Cremonese, che affida le chiavi dell’attacco al trentaseienne Djuric, al quale è bravo a prendere subito le misure Deratti.
Cambia praticamente tutti gli effettivi Giampaolo nel primo quarto d’ora della ripresa e la gara sembra volgere dalla parte dei grigiorossi con il colpo di testa di Stückler e la punizione di Nasti deviata da Andrenacci con un gran volo. Sammarco risponde modificando la coppia d’attacco - dentro Monachello e Pavanati per Ebone e Anatriello - e tornando al 4-2-3-1 già varato nei primi test stagionali, ma Monachello si divora il vantaggio a tu per tu con Festa dopo l’invenzione di Pavanati. Nel finale il Lume resta compatto e tiene alta la linea del pressing, strappando applausi anche dai supporter grigiorossi per l’ottima organizzazione mostrata.
Ospitaletto cresce
L’Ospitaletto dimostra ancora di essere sulla strada giusta. Dopo aver superato i dilettanti della Settaurense (8-2) e aver battuto a sorpresa il Padova di B (3-1), i franciacortini si sbarazzano senza fatica anche del Legnago Salus, squadra veneta che milita nel campionato di serie D.
Per l’occasione Andrea Quaresmini ha provato per la prima volta il 4-2-3-1, dopo gli esperimenti con il 4-3-3: Fratti tra i pali, Gualandris e Valota terzini, Possenti-Parmiggiani centrali. In mediana Panatti e Tigani. Unica punta Gobbi, supportato da Valente, Galuppini e Stefanoni. Vantaggio ospite a sorpresa con Tomaili al 5’. Dopo una punizione di Galuppini che colpisce l’incrocio dei pali (10’) l’Ospi pareggia con un diagonale di Gobbi (13’). Al 34’ Stefanoni, con un tocco morbido, fa 2-1, mentre al 37’ ancora Gobbi va a segno, stavolta su assist di Galuppini. Nella ripresa il quarto gol porta la firma del nuovo entrato Ragnoli Galli (rasoterra preciso), mentre il 5-1 è opera di un altro subentrato, Plutnik (tap-in da pochi passi).
Soddisfatto della prestazione il tecnico Andrea Quaresmini: «Il caldo ha influito sui ritmi della partita. Abbiamo fatto buone cose e altre sulle quali dobbiamo lavorare ancora tanto. I ragazzi hanno comunque dimostrato grande applicazione. Sappiamo che c’è ancora tanto da fare, ma abbiamo confermato di avere un’identità e un equilibrio. Per quanto riguarda il modulo, il 4-2-3-1, sono contento: è un sistema che la squadra ha interpretato bene, anche se ci sono ancora diversi aspetti sui quali dobbiamo migliorare». Prossimo appuntamento mercoledì, alle 17, ancora al centro sportivo di Castegnato, contro lo Scanzorosciate, altra squadra che milita in serie D