Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio
Sport
CalcioGDB+

Alla Francia del calcio rubiamo il progetto di rilancio

I galletti spaziali di oggi ai Mondiali sono figli del disastro del 2010, a cui è stato posto rimedio. In Italia invece...
Fabio Tonesi

Fabio Tonesi

Giornalista

Kylian Mbappé non è l'unica stella della nazionale francese - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Kylian Mbappé non è l'unica stella della nazionale francese - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Quando si parla dei rapporti tra Italia e Francia, siamo trascinati dal popolare patriottismo. Tanto che ancora oggi reclamiamo la Gioconda esposta al Louvre perché la riteniamo nostra, quando in realtà l’unico furto acclarato fu nel 1911 quello – poi sventato – di un ex impiegato di origini italiane. Calcisticamente parlando, ci sarebbe una cosa da rubare ai francesi: il progetto di rilancio. Perché i galletti che ora ammiriamo, in realtà sono figli di un disastro.

Il percorso

Dell’ammutinamento del 2010 e del solo punto nel girone in Sudafrica. A quel punto al centro furono rimessi i vivai e in particolare l’Accademia del calcio del quartier generale federale di Clairefontaine. Cambiando la metodologia, per tre anni di corso riservato a pochissimi: davanti a tutto l’aspetto educativo, poi l’intelligenza di gioco, la tecnica, il collettivo e infine la parte atletica. I risultati sono evidenti: la Nazionale ha un bacino infinito, negli ultimi 10 anni ha vinto un Mondiale ed è stata finalista nell’altro, ora è favorita. In Italia dopo tre mancate qualificazioni siamo agli strilloni e nemmeno alla fase della pianificazione...

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Mondiali di calcio 2026FranciaItalia

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Aree naturali protette del bresciano - Ambienti e percorsiAree naturali protette del bresciano - Ambienti e percorsi

La seconda guida Grafo è dedicata al Parco Alto Garda Bresciano, ai parchi dell’hinterland e della pianura orientale.

SCOPRI DI PIÙ
Summer GardaSummer Garda

L'inserto in omaggio col GdB in edicola il 5 luglio

SCOPRI DI PIÙ
Leadership e strategiaLeadership e strategia

Il libro di Shai Misan, che applica i principi del gioco degli scacchi alla leadership e alla gestione del cambiamento.

SCOPRI DI PIÙ