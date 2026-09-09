Valtrompia, la Promozione è il regalo speciale per l’ottantesimo

Sta per raggiungere un traguardo storico l’Ac Valtrompia: nella stagione ormai alle porte il sodalizio viola è pronto a festeggiare l’ottantesimo anniversario dalla fondazione. Per la società del presidente Tiberio Assisi i motivi di soddisfazione non finiscono certo qui. La prima squadra, infatti, è stata promossa in Promozione al termine dello scorso campionato, un obiettivo che la società stava inseguendo da molti anni e che finalmente è diventato realtà.
Vernissage
Nel corso della presentazione, presso la sede dell’Arm Spa, sono state illustrate le linee guida della nuova stagione. «Ringrazio lo staff tecnico, i dirigenti e tutti gli elementi della rosa che hanno contribuito a portare a termine un percorso iniziato qualche anno fa - sottolinea il presidente Assisi -. Mancavamo da trent’anni da questa categoria; per l’Ac Valtrompia la Promozione è un palcoscenico importante, raggiungerlo per di più nell’anno dell’ottantesimo ha un sapore ancor più particolare. Anche se ci affacciamo ad un campionato nuovo, pensiamo di aver allestito un organico di livello, in grado di ben figurare».
«La promozione, gli 80 anni della società ed i 60 di mio padre, la nascita di mio figlio Gregorio. E’ un 2026 davvero carico di significati per la nostra famiglia», rileva il vice presidente Gianmarco Assisi. La campagna acquisti è stata condotta proprio dal vice presidente e dal direttore sportivo Alberto Boventi. «Abbiamo cercato di mantenere l’ossatura della squadra - commenta Boventi - cercando al tempo stesso di inserire giocatori esperti per la Promozione e promuovendo in prima squadra alcuni giovani della Juniores».
Innesti
Capelli, Miglio, Lirli e Pavoni garantiscono quel quid d’esperienza in più che sarà assicurata anche da alcuni protagonisti della passata stagione come il neo capitano Marco Frassine, ma si punta anche sulla freschezza di diversi ragazzi del 2007/08. «Finalmente la famiglia Assisi ha visto ripagati i sacrifici di tanti anni di lavoro - sottolinea il direttore generale Giorgio Cotelli. Sarebbe importante confermarsi e consolidarsi in Promozione».
Il nuovo condottiero scelto è mister Guido Bertoni. «Per il Valtrompia era importante ritrovare la Promozione dopo tanti anni. Ringrazio la società per la fiducia - osserva il tecnico -. Lavoreremo al massimo per cercare di soddisfare le aspettative della famiglia Assisi».
Organigramma
Presidente: Tiberio Assisi
Allenatore: Guido Bertoni
Rosa
Portieri: Francesco Nassini (’07), Davide Richiedei (’07)
Difensori: Cristian Boroni (’96), Davide Daeder (’98), Marco Micale (’98), Davide Ferrari (’99), Marco Lirli (’99), Davide Bragadina (’05), Andrea Gipponi (’07), Denny Cricri (’07), Leonardo Avaltroni (’08)
Centrocampisti: Alessio Pasotti (’07), Davide Paderno (’98), Filippo Bini (’98), Fabio Miglio (’99), Hammza Dabre (’06), Giacomo Micheli (’07)
Attaccanti: Marco Frassine (’92), Manuel Capelli (’96), Amir Adbaya (’99), Filippo Pavoni (’01), Paolo Telò (’01), Stefano Mario Straolzini (’03), Costatin Stan (’07), Cristian Taboni (’07)