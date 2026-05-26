Torneo di Polpenazze 2026, la diretta della terza serata

Sono dunque dieci le squadre che devono ancora debuttare in questa edizione . Le prime sei giocheranno stasera, di fronte alle telecamere di Teletutto: si rinnova infatti l'appuntamento con la tv dei bresciani (canale 16 del digitale terrestre), presente in Valtenesi attraverso la trasmissione «Parole di calcio in tour».

La diretta

Stasera nello studio allestito in loco, a fianco del campo da gioco, la conduzione sarà affidata ad Angela Scaramuzza e tra gli ospiti ci saranno l'opinionista Enrico Gheda, i giornalisti Davide Giori Cappelluti e Luca Chiarini e il direttore sportivo Marco Zanardini. A bordocampo invece Fabio Tonesi racconterà i match della serata e raccoglierà a caldo i commenti dei protagonisti.

Si comincia alle 20.40 con la seconda sfida del girone 4, ora guidato da Alta Serbatoi, che sabato scorso ha sconfitto 5-1 in rimonta Bar Stazione/ Capricci Pittorici/ Bar Ciringhito/ Carrozzeria Benaco/ Osteria Lo Zuavo/ Aeolus. In campo scenderanno New For/ Agro Comp/ Party Time/ Cm Consulting/ Viro Steak Restaurant e Comipont/ Realvalverde/ As29.

A seguire le prime due sfide del raggruppamento 5: alle 21.20 Cristian contro L'Immobiliare Castelcovati e alle 21.55 Gruppo Corsini Immobiliare/ Vl General Service contro Fop Carrozzeria/ Bar Milano 2/ Colorificio Ingros Color/ Carmagnola Garden.

Giovedì le due gare tra Franzoni Costruzioni/ Santo Gusto/ Officine Meccaniche Bergomi e Ceresa Delfina Autodemolizioni/ Costruzioni Fontana/ Folli Scavi (ore 20.40) e tra Emmerre Group/ Artekromo e Garda Soccer Academy/ Doctor Glass/ Stocchetta Cilindri/ Map Cucine (ore 21.20), valide per il girone 6, concluderanno la prima tornata.

Aspettative

A proposito di quest'ultima partita: Emmerre Group è la squadra più attesa del 2026, perché è una grande novità per Polpenazze. Grazie alla collaborazione con la storica Artekromo dei fratelli Alberto e Mauro Casella, è iscritta al notturno una squadra composta da Vecchie Glorie, capitanata da Andrea Caracciolo e Marco Zambelli.

Con l'esaurirsi delle prime dodici partite del torneo si entrerà già nel vivo della fase a gironi, perché poi ad ogni gara successiva potrebbe arrivare un verdetto: si ricorda che accedono al turno successivo le prime due di ogni raggruppamento. Il primo sbarramento dunque dimezzerà le formazioni, facendole passare da 24 a 12.