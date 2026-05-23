Torneo di Polpenazze 2026, i risultati della seconda serata

Dopo il vantaggio di Jacopo Mozzanica al 4’, arriva il pareggio di Massimiliano Gallo al 6’. Il 2-1 è ad opera di Emanuele Bardelloni al 9’, ma poi Andrea Gusella fa 2-2 al 4’ della ripresa. L’allungo decisivo è firmato ancora da Bardelloni (8’) e Mirko Traversi (12'), per il 4-2 finale.

La seconda gara

Fotogallery 20 foto Torneo di Polpenazze, gli scatti di Scalvenzi/Costruzioni speciali bresciane-Il resto del Mauri

A seguire si apre il gruppo 3, dove arriva un risultato a sorpresa: il Resto del Maury, campione quattro volte a Polpenazze, viene sconfitto da Scalvenzi/ Costruzioni Speciali Bresciane. Dopo il vantaggio di Samuele Lucino al 7’ i saretini pareggiano con Fabio Bertoli al 9'. Poi però nella ripresa Scalvenzi si scatena, segnando altre due reti con Allassane Compaore (2') ed Alessandro Minasola (12').

Il terzo match

Fotogallery 18 foto Torneo di Polpenazze, gli scatti di Gf Transport-Nova Sider Forgital

La terza gara mette di fronte Nova Sider Forgital (terza lo scorso anno e prima nel 2024) e Gf Transport. Partita davvero tiratissima. La prima frazione si chiude sull'1-0, con rete di Federico Peli al 3'. Nella ripresa, al 1', pareggia Matteo Rivellino. Al 2' Viserjan Lleshaj riporta avanti i suoi, ma sessanta secondi più tardi Roberto Maffioletti fa 2-2. Lo stesso Maffioletti porta la Gf sul 3-2 all'11': partita finita? No, perché c'è lo scatto finale di Nova Sider Forgital, che va a vincere 4-3 grazie a Peli (12') e a Giuseppe Boldini (15').

Nel gruppo 3 dunque Nova Sider Forgital raggiunge in testa Scalvenzi, mentre Il Resto del Maury e Gf Transport rimangono ferme a quota zero.

L’ultimo scontro

Fotogallery 19 foto Torneo di Polpenazze, gli scatti di Alta Serbatoi - Bar Stazione / Capricci Pittorici / Bar Chiringhito / Carrozzeria Benaco / Osteria Lo Zuavo / Aeolus

Infine, per il gruppo 4, Alta Serbatoi parte male con Bar Stazione/ Capricci Pittorici/ Bar Ciringhito/ Carrozzeria Benaco/ Osteria Lo Zuavo/ Aeolus, ma poi si riprende e va a vincere 5-1. Prima frazione che si conclude 0-1 con rete di Frederic Gnanzou. Nella ripresa si scatena l'Alta Serbatoi con Luca Signorini (3' e 6'), Nicolas Perotta (5'), Alessandro Cirelli (9') e Manuel Capelli (14'). Si torna in campo martedì e giovedì sera con altre 6 partite, poi è una settimana di stop per la Fiera del Vino.