Torneo di Polpenazze 2026, i risultati della seconda serata

Non delude le attese nemmeno la seconda serata della 46esima edizione del notturno di Polpenazze, memorial Cavalier Attilio Camozzi: vincono Tecnopasturi, Scalvenzi, Nova Sider Forgital ed Alta Serbatoi.
La prima sfida
La serata si apre con la seconda partita del girone 1, tra Sifral/ Fpm Group e Tecnopasturi/ Rekonta/ Warner Car/ Ortofrutta Bazzana. Quest’ultimi, battuti in finale nel 2025 da Utr, vincono al debutto, ma non troppo agevolmente.
Dopo il vantaggio di Jacopo Mozzanica al 4’, arriva il pareggio di Massimiliano Gallo al 6’. Il 2-1 è ad opera di Emanuele Bardelloni al 9’, ma poi Andrea Gusella fa 2-2 al 4’ della ripresa. L’allungo decisivo è firmato ancora da Bardelloni (8’) e Mirko Traversi (12'), per il 4-2 finale.
La seconda gara
A seguire si apre il gruppo 3, dove arriva un risultato a sorpresa: il Resto del Maury, campione quattro volte a Polpenazze, viene sconfitto da Scalvenzi/ Costruzioni Speciali Bresciane. Dopo il vantaggio di Samuele Lucino al 7’ i saretini pareggiano con Fabio Bertoli al 9'. Poi però nella ripresa Scalvenzi si scatena, segnando altre due reti con Allassane Compaore (2') ed Alessandro Minasola (12').
Il terzo match
La terza gara mette di fronte Nova Sider Forgital (terza lo scorso anno e prima nel 2024) e Gf Transport. Partita davvero tiratissima. La prima frazione si chiude sull'1-0, con rete di Federico Peli al 3'. Nella ripresa, al 1', pareggia Matteo Rivellino. Al 2' Viserjan Lleshaj riporta avanti i suoi, ma sessanta secondi più tardi Roberto Maffioletti fa 2-2. Lo stesso Maffioletti porta la Gf sul 3-2 all'11': partita finita? No, perché c'è lo scatto finale di Nova Sider Forgital, che va a vincere 4-3 grazie a Peli (12') e a Giuseppe Boldini (15').
Nel gruppo 3 dunque Nova Sider Forgital raggiunge in testa Scalvenzi, mentre Il Resto del Maury e Gf Transport rimangono ferme a quota zero.
L’ultimo scontro
Infine, per il gruppo 4, Alta Serbatoi parte male con Bar Stazione/ Capricci Pittorici/ Bar Ciringhito/ Carrozzeria Benaco/ Osteria Lo Zuavo/ Aeolus, ma poi si riprende e va a vincere 5-1. Prima frazione che si conclude 0-1 con rete di Frederic Gnanzou. Nella ripresa si scatena l'Alta Serbatoi con Luca Signorini (3' e 6'), Nicolas Perotta (5'), Alessandro Cirelli (9') e Manuel Capelli (14'). Si torna in campo martedì e giovedì sera con altre 6 partite, poi è una settimana di stop per la Fiera del Vino.