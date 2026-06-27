Torneo di Polpenazze 2026, i risultati della quindicesima serata

Le ultime tre squadre a qualificarsi per i quarti di finale sono Comipont, New For e Ceresa Delfina. Fuori a sorpresa Tecnopasturi, finalista nel 2025. Questi i verdetti della quarta e ultima serata della seconda fase della 46esima edizione del notturno di Polpenazze.
Emozioni
Cominciamo dall’esito meno scontato, quello del girone 3, dove è già qualificata Scalvenzi/ Costruzioni Speciali Bresciane con 2 punti. Tra Tecnopasuri/ Rekonta/ Warner Car/ Ortofrutta Bazzana e New For/ Agro Comp/ Party Time/ Cm Consulting/ Viro Steak Restaurant Milano (entrambe a quota 1) la favorita è la prima, che lo scorso anno è stata sconfitta in finale da Utr. Il pronostico però viene ribaltato: New For domina in lungo e in largo calando il poker. Finisce 4-0 con reti di Giacomo Pasotti (11’) nel primo tempo; di Azzeddine Elhassani (7ì), Maximiliano Uggè (14’) e Yassin Ez Zaki (15’) nella ripresa.
Per quanto riguarda il gruppo 4, si gioca per assegnare il secondo posto, dopo che Fop Carrozzeria/ Bar Milano 2/ Colorificio Ingros Color/ Carmagnola Garden ha chiuso a punteggio pieno. La sfida è tra Giampe/ Moderna Car Service e Comipont/ Realvalverde/ As29. Partono meglio questi ultimi, che sbloccano il punteggio al 4’ con Filippo Belloli. Poi però Giampe si scatena, pareggia con Francesco Vernuccio (5’), e poi dilaga con Jonathan Porro (7’), Filippo Pavoni (8’) e Mariano Scidone (11’).
Partita finita? No, perchè Comipont nella ripresa reagisce e rimonta con Simone Pontiggia (7’), Andrea Guagnetti (9’) e Daniele Pozzoni (10’). Finisce 4-4: la lotteria dei rigori premia Comipont, che passa. Giampe invece è eliminata.
A braccetto
Infine per il gruppo 1 finisce in parità (3-3) tra i campioni in carica di Utr/ Risposta Serramenti/ Pressfinmetal/ Arici Costruzioni/ Guarnimed/ Bival (3 punti) e Ceresa Delfina Autodemolizioni/ Costruzioni Fontana/ Folli Scavi (1), che passano come prima e seconda, mentre rimane fuori Sifral/ Fpm Group: per Utr reti di Gabriele Scidone (2’ pt), Patrick Corbelli (5’ pt) e Alberto Maroni (15’ pt); per gli autodemolitori gol di Ibou Faye Pape (10’ pt), Steven Bonatti (2’ st) e Matteo Bonardi (3’ st).
Prossimo step
Ora i quarti di finale, che saranno con andata e ritorno. Ecco gli abbinamenti: Franzoni-Scalvenzi (martedì alle 20.45 e giovedì alle 21.25), Utr-Comipont (martedì alle 21.25 e giovedì alle 22.05), New For-Nova Sider (martedì alle 22.05 e sabato alle 21.25) e Fop-Ceresa (giovedì alle 20.45 e sabato alle 22.05).