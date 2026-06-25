Torneo di Polpenazze 2026, i risultati della quattordicesima serata

Ai quarti anche Scalvenzi, Fop e Franzoni Costruzioni. La serata di questo giovedì si apre con un'amichevole in famiglia di calcio femminile, con la formazione Y dell'Asco Vestone che batte 1-0 la compagine X. Poi il torneo open.
Girone 2
Arrivano i verdetti definitivi nel girone 2, il primo a concludersi: Franzoni Costruzioni/ Officine Meccaniche Bergomi/ Studio Frugoni batte 3-2 Gruppo Corsini Immobiliare/ VL General Service e passa come prima, con 4 punti (come Nova Sider Forgital, già qualificata, ma davanti per aver vinto lo scontro diretto ai rigori). Doppietta di Andrea Vairani (1' e 15' pt) da una parte e di Lorenzo Zambelli (11' pt e 9' st) dall'altra. Rete decisiva di Elia Sorteni a cinque minuti dalla fine.
Girone 3
Per quanto riguarda il girone 3 Scalvenzi/ Costruzioni Speciali Bresciane si conferma infallibile dal dischetto: dopo aver pareggiato 1-1 Con New For/ Agro Comp/ Party Time/ Cm Consulting/ Viro Steak Restaurant Milano e aver vinto ai rigori, la squadra allenata da Umberto Colicchio si ripete. Fa 4-4 con Tecnopasturi/ Rekonta/ Warner Car/ Ortofrutta Bazzana e poi s'impone dopo i penalty. Durante i tempi regolamentari le due formazioni si danno battaglia, segnando quattro reti a testa. Scalvenzi trascinata da un super Allassane Compaore, autore di una tripletta nel primo tempo (7', 12' e 15'), mentre l'ultimo gol è firmato da Daniel Jakimovski (14' st). Tecnopasturi, seconda nel 2025, va a invece a segno con Alessandro Chiari (3' pt e 4' st), Stefano Cossetti (14' pt) e Jacopo Mozzanica (9' st). Poi, come detto, Scalvenzi vince ai rigori, va a quota 2 ed è sicura della qualificazione, perché anche in caso di arrivo a pari punti con le altre due squadre (Tecnopasturi e New For, entrambe a quota uno, si affrontano domani alle 21.25), ha vinto gli scontri diretti ai rigori.
Gruppo 4
Per il gruppo 4 Fop Carrozzeria/ Bar Milano 2/ Colorificio Ingros Color/ Carmagnola Garden dopo aver superato 4-2 Giampe/ Moderna Car Serice batte anche Comipont/ Realvalverde/ As29, chiudendo a quota 6 e garantendosi la qualificazione ai quarti. Finisce 3-2: un Domenico Grasso in serata di grazia mette a segno una tripletta (9' pt, 2' e 4' st). Per gli avversari reti di Filippo Belloli (2' pt) e Simone Pontiggia (11' pt). Questo venerdì alle 20.45 Comipont e Giampe si contenderanno il secondo posto.