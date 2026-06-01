Torneo di Mezzane 2026, la favorita è la Digital Solution

Meno due: prende il via dopodomani, mercoledì, la ventiduesima edizione del notturno di Mezzane, Trofeo San Dionigi, organizzato dalla parrocchia di Santa Maria Nascente con la finalità di ricordare i compianti Luca Zanella, Stefano Ferrari e Giulia Ruggeri.
Si tratta di una manifestazione molto seguita, che vede al via sedici squadre, inizialmente suddivise in quattro gironi all’italiana. Passeranno le prime tre, che verranno inserite in quattro triangolari. Poi le fasi finali, nella quale sono invece previste gare secche.
Il Giornale di Brescia seguirà l’ultima settimana, trasmettendo in diretta streaming sul proprio sito sei gare, ossia gli ultimi due quarti di finale del 6 luglio, le semifinali dell’8 e le finali del 10.
Il programma
A debuttare per primi saranno i campioni in carica di Digital Solution/ Oikos Immobiliare/ Bar da Cristian, che alle 20.45 sfideranno Autoscuola Vigorelli.
Alle 21.30 scenderanno invece in campo Geometra Cogoli/ Bottega delle Carni/ Vineria Tre Miti/ Azienda Agricola Piazza/ Lopigom e Il Brillo Parlante/ Birreria La Bastiglia.
Infine la serata si chiuderà alle 22.15 con il match tra Nord Impresa e Caffè Bamboo/ Creeping Wine.
Come già detto, la favorita numero uno rimane Digital Solution, che lo scorso anno tolse lo scettro a Bottega delle Carni, che arrivò prima nel 2024. Montepremi da urlo: al primo classificato, oltre al trofeo, un buono valore da settemila euro. Duemila al secondo, milletrecento al terzo e settecento al quarto.