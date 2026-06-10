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Torneo di Maclodio 2026, la diretta della seconda serata

Alle 21.10 lo scontro tra Alice costruzioni & Imr refrattari e Vibi Elettrorecuperi Piamborno. Alle 22.10, invece, entra in scena L’Immobiliare Castelcovati contro la Bz di Zanchi Luca/Bt Sollevo
Marco Zanetti
Uno scatto della prima serata - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
Uno scatto della prima serata - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

È già tempo di tornare in campo per il 47° Gran Notturno di Maclodio. Stasera, dopo le emozioni di lunedì (con l’amichevole in ricordo di Evaristo Beccalossi seguita da quasi 1.000 persone, oltre ai successi di Lancellotti Bi-Elle Forklift/Contesini Materiali edili/Fildent Gavardo e Bar Tabaccheria Tre Ponti/5intermediari Rezzato ai danni dei campioni in carica di Immobiliare Ml e di Bovisasca Milano Sp trasporti/Ra saldature Cinisello Balsamo), ci sono altre due avvincenti sfide, disponibili in diretta streaming qui sotto dalle 20.30 (con la novità delle immagini live quest’anno anche del torneo dei piccolini).

Programma

Oggi il programma propone alle 21.10 lo scontro tra Alice costruzioni & Imr refrattari e Vibi Elettrorecuperi Piamborno. Al termine, alle 22, entra in scena L’Immobiliare Castelcovati contro la Bz di Zanchi Luca/Bt Sollevo.

Tra oggi, domani e venerdì sera tutte e sedici le squadre ai nastri di partenza avranno fatto il loro esordio e così saranno definiti i due tabelloni: quello dei vincenti e quello di recupero per i perdenti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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