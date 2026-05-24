Torneo di Maclodio verso il via: tutte le gare in diretta sul GdB

È quasi il momento. Ancora un po’ di pazienza e il quarantasettesimo Gran Notturno di Maclodio prende il via. In queste ore, nella piccola «Bombonera» dell’oratorio del paese bassaiolo i volontari stanno apportando gli ultimi ritocchi – dalla ritinteggiatura degli spogliatoi alla cura del manto erboso – affinché tutto sia pronto per il fischio d’inizio del torneo notturno più longevo della provincia.

Inizio speciale Calendario alla mano, il conto alla rovescia è agli sgoccioli. Per la precisione, scade il prossimo lunedì 8 giugno, quando per lo start della competizione ormai apprezzata anche fuori regione (con giocatori e sponsor provenienti sempre più spesso da Emilia Romagna e Veneto), è previsto un bell’omaggio a Evaristo Beccalossi. Recentemente scomparso, l’ex stella tra le altre di Inter e Brescia verrà infatti ricordato nel corso della partita amichevole d’apertura delle 20.30 tra le Vecchie Glorie delle rondinelle e una rappresentativa della Curva Nord dello stadio Rigamonti.