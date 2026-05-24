Torneo di Maclodio verso il via: tutte le gare in diretta sul GdB

È quasi il momento. Ancora un po’ di pazienza e il quarantasettesimo Gran Notturno di Maclodio prende il via. In queste ore, nella piccola «Bombonera» dell’oratorio del paese bassaiolo i volontari stanno apportando gli ultimi ritocchi – dalla ritinteggiatura degli spogliatoi alla cura del manto erboso – affinché tutto sia pronto per il fischio d’inizio del torneo notturno più longevo della provincia.
Inizio speciale
Calendario alla mano, il conto alla rovescia è agli sgoccioli. Per la precisione, scade il prossimo lunedì 8 giugno, quando per lo start della competizione ormai apprezzata anche fuori regione (con giocatori e sponsor provenienti sempre più spesso da Emilia Romagna e Veneto), è previsto un bell’omaggio a Evaristo Beccalossi. Recentemente scomparso, l’ex stella tra le altre di Inter e Brescia verrà infatti ricordato nel corso della partita amichevole d’apertura delle 20.30 tra le Vecchie Glorie delle rondinelle e una rappresentativa della Curva Nord dello stadio Rigamonti.
Verso i sorteggi
La loro sfida col pallone tra i piedi è anche il pretesto per ricordare i compianti collaboratori che si sono spesi dietro le quinte della manifestazione sportiva, tra le più seguite dell’estate. Poi, dalle 21.10, spazio alle gare vere, il cui tabellone è ad oggi ignoto: la cerimonia dei sorteggi si svolgerà infatti questo giovedì, 28 maggio, alle 19.30, al ristorante Sottotiro di Lograto. Qui vengono dunque svelati gli accoppiamenti che, per la collaudata ed entusiasmante formula, mettono già le 16 contendenti ai nastri di partenza davanti a un bivio.
Nel contesto, assicurarsi un successo all’esordio significa avvicinarsi alla possibilità di disputare la finale dell’1 luglio per provare a conquistare l’ambito trofeo, nonché il relativo montepremi in palio. In caso contrario, archiviare un ko al debutto presuppone la «caduta» nel gruppo dei perdenti e l’obbligo di non incappare poi in ulteriori passi falsi se si vuole arrivare fino in fondo, pena l’inevitabile eliminazione.
Gli ingredienti per realizzare un menù ricco di emozioni, insomma, ci sono. E per chi non potrà godersele in presenza (insieme alle prelibatezze culinarie proposte a margine del torneo), come ormai accade da qualche anno, tutti i 29 match, accompagnati da telecronaca, verranno trasmessi in streaming sul sito web del Giornale di Brescia.