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Torneo di Maclodio 2026, la diretta dell’undicesima serata

A partire dalle 21 due sfide dove in gioco ci sono permanenza nel tabellone e accesso alla semifinale
Marco Zanetti
Uno scatto del torneo di Maclodio - © www.giornaledibrescia.it
Uno scatto del torneo di Maclodio - © www.giornaledibrescia.it

Ancora difficile riprendersi dalle mille emozioni di ieri (rivedibili qui negli highlight), l’11° serata del Gran Notturno di Maclodio offre ulteriori spunti per cui non goderne a pieno sarebbe un enorme peccato.

Per aumentare l’acquolina in bocca, ecco cosa prevede il menù: anticipato dai piccoli e con diretta streaming in questo contenuto alle 21.10 c’è il match che oppone Immobiliare ML Castrezzato (ovvero: capitan Lleshaj, Quarena, Offredi, Paris, Orellana Cruz e soci) e Alice costruzioni IMR Refrattari Chiari (gruppo composto da Vitari, Spaneshi, Duda e Cartella), dove chi perde deve giocoforza fare le valigie.

Diverso, invece, il destino per Lancellotti Bi-Elle Forklift/Contesini Materiali edili/Fildent Gavardo (i talenti del Bsv Garda con Pilotti, Fenotti, Apollonio, e Vernuccio) e BZ di Zanchi Luca/Bt Sollevo Ospitaletto (che annovera in rosa il trio delle meraviglia Ghazouani-Ghirardelli-Elhassani): chi esulta va dritto in semifinale, chi va ko viene inserito nel tabellone delle perdenti e può ancora coltivare il sogno di conquistare il trofeo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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