Torneo di Maclodio 2026, la diretta della decima serata

Il cerchio si stringe: il 47° Gran Notturno di Maclodio è a caccia delle semifinaliste. Precedute dal match delle giovanili Elite tra Orceana e Voluntas Brescia – trasmesso in diretta streaming su questa pagina dalle 20.30 –, c’è dunque curiosità di assistere oggi alle due gare in programma per la decima serata che costringono chi va ko ad abbandonare il torneo e cancellare il sogno di laurearsi campione.
Le partite
Con tali premesse, è naturale che Imbalplast Soncino e Vibielettrorecuperi Piamborno – in campo dalle 21.10 circa – daranno il massimo per restare in corsa per il titolo. Dando uno sguardo nel dettaglio, da un lato alcuni quotati interpreti di squadre cremonesi e mantovane (Facciolla e Prandi del Castelleone, Maffi dell’Offanenghese, Messali della Castellana, Minelli del Castiglione) sfidano il gruppo composto dai vari Peli, Sorteni, Grasso e Saltarelli, reduci dalle esperienze con le maglie di Carpenedolo, Nibbiano e Pro Palazzolo.
Allo stesso modo, Milano 2/Fop Carrozzeria/Carmagnola Garden Orzinuovi e Bar Tabaccheria Tre Ponti/5intermediari Rezzato lotteranno fino al triplice fischio lotteranno per evitare d’incappare in un passo falso, che equivale a tornare a casa. Dalle 22 coltello – sportivamente – tra i denti per gli interpreti del gruppo-Orceana (D’Aniello, Bacaloni, Speziale, Zendrini, impreziositi dall’estro di Minasola) nel derby ai dirompenti giovani avversari, che annoverano nelle proprie fila Zugno, Pizzamiglio, Daoudi oltre al veterano Berardi.
Non resta che scoprire chi fra le quattro contendenti avrà la meglio.