Torneo di Maclodio 2026, la diretta della tredicesima serata

Ci si avvicina alle battute conclusive del 47° Gran Notturno di Maclodio. Mercoledì prossimo (il primo luglio) la finale deciderà la nuova «regina» del longevo torneo. Due squadre sono già qualificate alle semifinali: Bz di Zanchi Luca/Bt Sollevo Ospitaletto e Tecnocasa/Fc Immobiliare/Bosco Regio/Franzoni Costruzioni Prevalle. Stasera si conosceranno i nomi delle altre due semifinaliste.
La diretta
La diretta streaming partirà alle 20.30 per seguire i piccoli della categoria «Elite». Poi, dalle 21.10 sul campetto dell’oratorio di Maclodio si scontreranno la Ml Castrezzato (vincitrice del torneo nel 2025) e i giovani di Lancellotti Bi-Elle Forklift/Contesini Materiali edili/Fildent Gavardo: chi avrà la meglio dovrà sfidare i vicecampioni in carica di Tecnocasa, con gara d’andata venerdì e ritorno lunedì.
Dal faccia a faccia delle 22 tra Imbalplast Soncino e Caffè Ambrosia/Pologlass/Ristorante Sottotiro Lograto uscirà invece la formazione che dovrà poi vedersela con la Bz di Zanchi Luca/Bt Sollevo Ospitaletto – autentica rivelazione del torneo – per contenderle l’accesso alla finalissima.