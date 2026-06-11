Torneo di Maclodio 2026, la diretta della terza serata

Scampati al maltempo e con solo una pioggia di gol a impreziosire la seconda serata di ieri (con gli highlights visibili qui), oggi è in programma il terzo appuntamento del 47° Gran Notturno di Maclodio.
Con i riflettori accesi dalle 20.30 per immortalare (senza commento) il torneo dei piccoli che mette di fronte Pro Palazzolo e FC Voluntas per la categoria Elite 2014/2015, il clou è naturalmente atteso dalle 21.10 quando, accompagnati dalla telecronaca live, su questa pagina è possibile seguire le entusiasmanti sfide che interpretano giocatori di caratura del mondo dilettantistico e professionistico.
In campo
Nel contesto, desta grande curiosità il match che oppone la Tecnocasa/Fc Immobiliare/Bosco Regio/Franzoni Costruzioni Prevalle (seconda classificata nell’estate scorsa dopo il doppio trionfo nel 2023 e 2024) e il Bar Milano 2/Fop Carrozzeria/Carmagnola Garden, che nella piccola «Bombonera» dell’oratorio del paese bassaiolo si sente un po’ come a casa. Altrettanto intrigante, poi, la partita delle 22 tra le «furie rosse» dell’Alta Serbatoi Brescia e l’insidiosa Q Peope cafè Passirano.
Al termine il resoconto verrà prontamente riportato online sul sito del GdB, dove peraltro domattina mattina online saranno anche fruibili i momenti più salienti delle gare sopra menzionate.