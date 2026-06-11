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Torneo di Maclodio 2026, la diretta della terza serata

Fischio d’inizio alle 20.30 con il torneo dei piccoli. Dalle 21.10 la telecronaca live, per vivere tutte le emozioni di questa nuova tappa
Marco Zanetti
47° Gran Notturno di Maclodio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
47° Gran Notturno di Maclodio - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Scampati al maltempo e con solo una pioggia di gol a impreziosire la seconda serata di ieri (con gli highlights visibili qui), oggi è in programma il terzo appuntamento del 47° Gran Notturno di Maclodio.

Con i riflettori accesi dalle 20.30 per immortalare (senza commento) il torneo dei piccoli che mette di fronte Pro Palazzolo e FC Voluntas per la categoria Elite 2014/2015, il clou è naturalmente atteso dalle 21.10 quando, accompagnati dalla telecronaca live, su questa pagina è possibile seguire le entusiasmanti sfide che interpretano giocatori di caratura del mondo dilettantistico e professionistico.

In campo

Nel contesto, desta grande curiosità il match che oppone la Tecnocasa/Fc Immobiliare/Bosco Regio/Franzoni Costruzioni Prevalle (seconda classificata nell’estate scorsa dopo il doppio trionfo nel 2023 e 2024) e il Bar Milano 2/Fop Carrozzeria/Carmagnola Garden, che nella piccola «Bombonera» dell’oratorio del paese bassaiolo si sente un po’ come a casa. Altrettanto intrigante, poi, la partita delle 22 tra le «furie rosse» dell’Alta Serbatoi Brescia e l’insidiosa Q Peope cafè Passirano.

Al termine il resoconto verrà prontamente riportato online sul sito del GdB, dove peraltro domattina mattina online saranno anche fruibili i momenti più salienti delle gare sopra menzionate.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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