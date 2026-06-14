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Torneo di Maclodio 2026, la diretta della quinta serata

Prima eliminazione all’orizzonte: la diretta streaming all’interno di questo articolo
Marco Zanetti
Serata decisiva per Immobiliare ML © www.giornaledibrescia.it
Serata decisiva per Immobiliare ML © www.giornaledibrescia.it

Prima eliminazione all’orizzonte: tanto affascinante quanto crudele, la formula del 47° Gran Notturno di Maclodio non ammette terze chance.

Già ko nei rispettivi esordi, chi perde stasera (per la seconda volta) tra Immobiliare ML Castrezzato (campione del 2025) e Bovisasca Milano Sp trasporti/Ra saldature Cinisello Balsamo saluta già la competizione. Il verdetto in questione scaturisce dalla sfida che prende vita alle 21.10 al termine del torneo dei giovani Elite classe 2014/2015, che stasera vede impegnati dalle 20.30 la Mario Rigamonti e l’FC Voluntas, con la diretta streaming in funzione su questa pagina.

Per quanto riguarda invece il tabellone dei vincenti, reduci dal proprio hurrà nella serata inaugurale, ecco che attorno alle 22 la piccola «Bombonera» del paese bassaiolo si anima per il match tra Lancellotti Bi-Elle Forklift/Contesini Materiali edili/Fildent Gavardo e Bar Tabaccheria Tre Ponti/5intermediari Rezzato. Solo una prosegue il cammino immacolato verso la conquista del titolo, sempre più vicino appunto in caso di trionfo.


 

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