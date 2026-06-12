Torneo di Maclodio, la diretta della quarta serata

Si delinea sempre più il quadro del 47° Gran Notturno di Maclodio. Manca ancora un tassello per completare la griglia del tabellone dei vincenti e quello dei ripescaggi: stasera – per il quarto appuntamento del 2026 – scendono dunque in campo le ultime 4 squadre per conoscere il proprio destino.
Le partite
Con telecamere accese per la diretta streaming già dalle 20.30 per seguire insieme i piccoli di Voluntas Brescia e Rovato, ecco che il programma del torneo degli adulti – con telecronaca live in questo contenuto – alle 21.10 propone il match tra Autodemolizioni Buffoli/Concessionaria Diesel 80/Carrozzeria Grazioli/La Torre Case e Imbalplast Soncino.
Attorno alle 22, poi, sarà il turno di Ac Costruzioni edili Colonna/Bmg riparazioni e Caffè Ambrosia/Polo glass/Sottotiro Lograto di calcare il rettangolo di gioco della «piccola Bombonera» dell’oratorio del paese bassaiolo, che si prende una meritata pausa domani per riaprire i battenti con pile ricaricate – specie per gli organizzatori in cabina di regia – domenica 14 giugno.