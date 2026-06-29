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Torneo di Maclodio 2026, la diretta della quindicesima serata

È tempo di semifinali di ritorno: dopo i successi dell’andata, Tecnocasa e BZ possono accontentarsi di un pareggio
Marco Zanetti
Uno scatto di Tecnocasa-Immobiliare - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
Uno scatto di Tecnocasa-Immobiliare - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Ancora due partite per conoscere le finaliste del 47° Gran Notturno di Maclodio, che saranno in scena per giocarsi poi il titolo di regina della competizione nella serata conclusiva di mercoledì 1 luglio. In lizza a tal proposito ci sono quattro squadre che, dopo l’andata delle semifinali, oggi – a partire dalle 21.10, con diretta streaming su questa pagina – tornano appunto a scontrarsi per i match di ritorno. Con una differenza non indifferente.

Le sfide

Nell’ultimo appuntamento, trascinata da Elhassani e Ghirardelli, la BZ di Zanchi Luca/Bt Sollevo Ospitaletto ha infatti raccolto un risultato positivo (2-1) nel confronto con Caffè Ambrosia/Pologlass/Sottotiro Lograto, col solo Novaglio a segno. Lo stesso è accaduto poi per a Tecnocasa/FC Immobiliare/Bosco Regio/Franzoni Costruzioni Prevalle che, affidandosi all’estro di Chiari, Traversi e Filiciotto, nel replay dell’ultimo atto del 2025 ha avuto ragione per 3-2 dei campioni in carica di Immobiliare Ml Castrezzato capitanati da Llehsaj e a caccia dell’affermazione bis.

Scenari

In virtù di ciò, Tecnocasa e BZ oggi possono anche accontentarsi di un pareggio, ma attenzione alle rivali sconfitte: qualora queste ottenessero un successo nei tempi regolamentari, le ostilità si prolungherebbero nel successivo extra-time supplementare di 14 minuti, prima degli eventuali rigori risolutivi. Nulla, insomma, va dato per scontato: i giochi sono apertissimi. «Il bello deve ancora venire – assicurano dunque da dietro le quinte gli organizzatori –: sarebbe un peccato perderselo. Vi aspettiamo».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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