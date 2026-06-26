Torneo di Maclodio 2026, la diretta della quattordicesima serata

Il traguardo del Gran Notturno di Maclodio è ormai vicino. Non resta che individuare solo l’ordine d’arrivo. In tal senso, le gare d’andata delle semifinali in programma oggi possono dare una buona indicazione.
La prima semifinale
Le telecamere si accenderanno già dalle 20.30 per trasmettere la diretta streaming della sfida dei piccoli su questa pagina. Terminata questa gara, il torneo degli adulti si aprirà alle 21.10 con lo scontro tra BZ di Zanchi Luca/Bt Sollevo Ospitaletto e Caffè Ambrosia/Pologlass/Sottotiro Lograto. L’una (con il trio delle meraviglie Ghazouani-Ghirardelli-Elhassani) autrice di un percorso immacolato e l’altra – puntando sull’estro di Francesco Scidone, Ghidini ed El Jadi – con una sola sconfitta a referto. Entrambe le formazioni sognano di mettere un primo importante tassello per aggiudicarsi l’accesso alla finalissima di mercoledì prossimo (primo luglio).
La seconda sfida
Alle 22 toccherà alla seconda semifinale: si affronteranno la Tecnocasa/FC Immobiliare/Bosco Regio/Franzoni Costruzioni Prevalle e l’Immobiliare Ml. Due squadre che si conoscono molto bene e che sanno come affermarsi all’interno del torneo. I rossoneri della Tecnocasa – imbattuti fin qui nel tabellone – si sono laureati campioni nel 2023 e nel 2024, mancando per un soffio il tris l’anno scorso. Dodici mesi fa erano stati proprio gli avversari gialloblù dell’Immobiliare Ml ad alzare al cielo il trofeo. Con l’etichetta di «campioni in carica» che li precede, sono pertanto fermamente intenzionati a difenderlo con le unghie. Ci sono gli ingredienti, insomma, per divertirsi e vivere grandi emozioni.