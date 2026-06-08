Torneo di Maclodio: edizione numero 47 al via nel ricordo del «Becca»

La piccola «Bombonera» – così viene chiamato il campo dell’oratorio del paese – si riaccende per dar vita a 16 entusiasmanti serate, che culminano nell’ assegnazione del titolo dell’1 luglio . E nell’avvincente viaggio che assegna 12mila euro al vincitore, sulla falsa riga degli ultime edizioni, ogni emozione viene trasmessa in diretta streaming sul sito web del Giornale di Brescia . Dove, già da oggi, è possibile ammirare le sfide, compresa quella speciale d’apertura.

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L’idea

Il riferimento va all’amichevole delle 20.30 tra una rappresentanza della Curva Nord del Rigamonti e le Vecchie glorie del Brescia calcio, tra cui figurano Alcide Silva, Alfredo Savoldi, Spillo Altobelli, Cesare Prandelli, Dario Hubner, Gigi Maifredi, Tiziano Lazzaroni, Giorgio Gaggiotti, oltre a Sergio Volpi, Marco Zambelli, Adriano Abate, Gianpiero Piovani, Felipe Sodinha, Jadid, Mauro Moreschi, Luciano De Paola, Roberto Cortellini, Giordano Paganotto, Sandro Salvioni e Marco Ambrosio.

Una festa biancazzurra in memoria – a poche settimane dalla scomparsa – del compianto Evaristo Beccalossi, ricordato dagli che, per l’occasione, indosseranno una maglia celebrativa col suo volto sorridente.

Le partite

Dalle 21.40 spazio alle gare che contano, col debutto dei campioni in carica dell’Immobiliare Ml Castrezzato che puntano al bis e si confrontano con Lancellotti Bi-Elle Forklift/Contesini materiali edili/Fildent Gavardo. A seguire, il Bar Tabaccheria Tre Ponti/5intermediari Rezzato faccia a faccia con Bovisasca Sp Trasporti/Ra saldature Cinisello Balsamo.

E per la caratteristica formula del torneo, gli scontri appena citati hanno già un notevole valenza: chi va ko finisce nel tabellone di ripescaggio e sa che un ulteriore passo falso costa l’eliminazione. Per questo, in caso di parità al termine dei 40 minuti regolamentari, si disputerà un tempo supplementare da 7 minuti ed, eventualmente, i rigori.